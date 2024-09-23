Петербуржец получил административный арест за татуировку, набитую в юности по глупости

Мужчина получил двое суток ареста за демонстрацию в общественном месте татуировки, схожей с изображением свастики. К ответственности Олега Борисова привлек Московский районный суд Петербурга.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 23 сентября, инцидент произошел днем в прошлый понедельник в подземном переходе станции метро «Московская». Мужчина шел с голым торсом, когда прохожие могли наблюдать татуировку на его плече, похожую на символику нацистской Германии.

«Символика <…> ассоциируется с проявлением фашизма, демонстрация и пропаганда которой запрещены на территории РФ», — пояснили в суде.

В ходе заседания Борисов полностью признал вину, а также объяснил, что татуировку набил на плече еще в 14 лет по глупости.

