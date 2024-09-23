Два взрослых и ребенок погибли в селе Белгородской области после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о гибели трех человек в селе Архангельское после атаки ВСУ 23 сентября. Среди погибших — один ребенок, написал глава региона у себя в телеграм-канале.



Кроме того, ранены еще двое гражданских, в том числе ребенок. Мальчика с осколочными ранениями и минно-взрывной травмой доставили в областную клиническую больницу. Также госпитализирован взрослый мужчина с ранением бедра.



«Оперативные службы работают на месте», — сообщил Гладков.



Утром 23 сентября оперштаб Белгородской области сообщал об очередной атаке со стороны ВСУ, которой подверглись два населенных пункта. Так, в селе Черемошное в результате прилета снаряда была повреждена кровля частного дома и выбиты окна. В Шебекино посечен автомобиль.

