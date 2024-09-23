Под Петербургом перекроют «Скандинавию», а «Сортавала» ушла на реверс

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Дорожные работы на текущей неделе потеснят водителей сразу на двух федеральных трассах вблизи Петербурга. «Скандинавию» в Выборгском районе Ленобласти ждет короткое, но полное перекрытие движения, а «Сортавалу» во Всеволожском — ограничение почти до конца месяца.

В среду, 25 сентября, в период с 00:10 до 00:30 на 73-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», в Первомайском сельском поселении, движение будет перекрыто полностью в обоих направлениях, сообщает 23 сентября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На участке будут монтировать П-образную металлическую опору над проезжей частью. Работы выполнит ООО «ПрофИнженерСтрой».

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







А на 15-м километре автодороги А-121 «Сортавала», в районе Агалатово, с 23 по 29 сентября введено реверсивное движение. Скорость там при этом ограничили до 50 км/ч. Регулируется проезд светофорами. Одновременно реверс введен на подходе к развязке со стороны Агалатово, из-за чего ограничена пропускная способность съездов по направлению из Приозерска в Агалатово и из Агалатово в Петербург.

Там устраняют деформации и повреждения дорожного покрытия на путепроводе над основным ходом «Сортавалы». Работы ведет ООО «ЕвроТрансСтрой».