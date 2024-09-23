Не только увидеть, но и обсудить: дискуссии о культуре пройдут в Петербурге в ближайшие выходные

В рамках фестиваля «Друзья Петербурга» 27–29 сентября помимо выставок, мастер-классов и экскурсий предусмотрена и деловая программа. Основной темой обсуждений станет развитие общественных пространств города, а также взаимодействие исторического наследия и современных культурных тенденций.



На дискуссии «Новая функция места» специалисты обсудят, как в современных мегаполисах интегрировать исторические и новые общественные пространства. На примере таких объектов, как «Лахта Центр», участники подискутируют, что важнее для города: наполнять исторические здания новыми смыслами или создавать совершенно новые пространства, требующие адаптации.



В центре дискуссии «Формирование и развитие брендов Санкт-Петербурга» — стратегия развития креативных индустрий и культурных брендов города. Спикеры представят успешные примеры локальных инициатив, таких как фестиваль «Друзья Петербурга», ревитализация бренда Янтарной комнаты, и обсудят современные методы продвижения петербургских культурных проектов на международной арене.



Дискуссия «Медиаискусство сегодня: взаимосвязи, принципы, перспективы» будет посвящена развитию медиаискусства и его влиянию на современную культуру. Участники арт-резиденции «Взаимосвязи» поделятся опытом создания проектов, которые связывают историческое наследие Санкт-Петербурга с современными медиаформами, обсудят перспективы дальнейшего развития медиаискусства в России и за рубежом.



Еще на одной дискуссии — «Говорить с искусством: культурная медиация как новый формат взаимодействия с посетителями» — главной темой станет популярность медиации как уникального формата взаимодействия с произведениями искусства. Участники обсудят, почему культурная медиация становится важным инструментом для привлечения новых аудиторий в музеи и галереи, а также перспективы аттестации медиаторов в институциях города.



Культурные медиации — интерактивный формат, позволяющий посетителям лично взаимодействовать с культурными объектами, глубже узнать их историю и контекст через диалог с медиаторами. На фестивале эксклюзивно представлены медиации в Нарвских воротах и Некрополе мастеров искусств, а также специальные медиации в Зубовском флигеле Екатерининского дворца для социальных групп.



Участие в дискуссиях примут вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» — начальник департамента (информационная политика) Сергей Куприянов, генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, директор Александринского театра Александр Малич и другие.



В первую очередь деловая программа фестиваля «Друзья Петербурга» рассчитана на профессиональное сообщество и студентов соответствующих специальностей, но в ограниченном количестве эти мероприятия смогут посетить петербуржцы и гости города, интересующиеся темами культуры и развития Санкт-Петербурга.

