Подросток попал в реанимацию, врезавшись на питбайке в дерево под Выборгом

Врачи Выборгской межрайонной больницы спасают подростка после ДТП в лесу. Как сообщает 23 сентября 47news, юноша пострадал, катаясь на питбайке.



Пациент поступил в медучреждение накануне вечером в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные травмы, пострадавший помещен в отделение реанимации.



По предварительным данным, 15-летний подросток катался в лесу у поселка Харитоново на питбайке, не справился с управлением и врезался в дерево. Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

