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Происшествия Подросток попал в реанимацию, врезавшись на питбайке в дерево под Выборгом

Подросток попал в реанимацию, врезавшись на питбайке в дерево под Выборгом

3 комментария

Врачи Выборгской межрайонной больницы спасают подростка после ДТП в лесу. Как сообщает 23 сентября 47news, юноша пострадал, катаясь на питбайке.

Пациент поступил в медучреждение накануне вечером в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные травмы, пострадавший помещен в отделение реанимации.

По предварительным данным, 15-летний подросток катался в лесу у поселка Харитоново на питбайке, не справился с управлением и врезался в дерево. Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

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Комментарии
3
Zloi_prohozhiy
58 минут
Я так понимаю, раз родители купили сыну пит-байк, то он им слишком надоел
NSE
2 часа
Деградирующее поколение
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