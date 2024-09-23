Подросток попал в реанимацию, врезавшись на питбайке в дерево под Выборгом

Врачи Выборгской межрайонной больницы спасают подростка после ДТП в лесу. Как сообщает 23 сентября 47news, юноша пострадал, катаясь на питбайке.
Пациент поступил в медучреждение накануне вечером в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные травмы, пострадавший помещен в отделение реанимации.
По предварительным данным, 15-летний подросток катался в лесу у поселка Харитоново на питбайке, не справился с управлением и врезался в дерево. Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.
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