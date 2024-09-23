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    Бахнуло и стекла посыпались. Жители проспекта Авиаконструкторов сообщили о хлопке

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    Жители проспекта Авиаконструкторов испугались хлопка накануне вечером. В экстренные службы сообщили о вылетевшем из окна стекле. Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, обитатель пострадавшей квартиры тоже сообщил о ЧП.

    По уточненным данным, житель квартиры в доме 39 к1 по проспекту Авиаконструкторов около семи часов вечера обрабатывал кожаные изделия из баллончика, который вдруг взорвался. В результате из окна вылетели стекла и порвался натяжной потолок. В полиции «Фонтанке» сообщили, что в результате инцидента пострадавших нет.

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