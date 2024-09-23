Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Рыба дороже говядины
Растворил бывшую в кислоте
(От)Личный Петербург — 2024
Найди на карте бездуховность
Дешевые полисы ОСАГО
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Ветка воткнулась в глаз юного самокатчика из Сестрорецка

Ветка воткнулась в глаз юного самокатчика из Сестрорецка

300
Комментарии
0
FONTANKA
fontanka.ru
Читать в приложении
Открыть

Подросток из Сестрорецка едва не лишился глаза, катаясь на электросамокате по городу. Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, накануне школьника доставили в детскую больницу имени Раухфуса с не самой обычной для самокатчиков травмой.

У 14-летнего юноши диагностировали множественные раны левого глаза, инородное тело верхнего века и рваную рану нижнего с повреждением носослезного канала. Пациент рассказал, что днем ехал на самокате по улице Фаворского и напоролся на ветку.

В состоянии средней степени тяжести пострадавшего поместили в травматологическое отделение.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Электросамокат
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Сколько можно получать, если купить апартаменты в Петербурге?
23 сентября, 13:25
Новости компаний
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Сколько можно получать, если купить апартаменты в Петербурге?
23 сентября, 13:25
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30