Ветка воткнулась в глаз юного самокатчика из Сестрорецка

Подросток из Сестрорецка едва не лишился глаза, катаясь на электросамокате по городу. Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, накануне школьника доставили в детскую больницу имени Раухфуса с не самой обычной для самокатчиков травмой.



У 14-летнего юноши диагностировали множественные раны левого глаза, инородное тело верхнего века и рваную рану нижнего с повреждением носослезного канала. Пациент рассказал, что днем ехал на самокате по улице Фаворского и напоролся на ветку.



В состоянии средней степени тяжести пострадавшего поместили в травматологическое отделение.

