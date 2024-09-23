Барабанщик ABBA скончался на 76-м году жизни

Барабанщик легендарной шведской группы ABBA Роджер Палм скончался на 76-м году жизни от болезни Альцгеймера. Об этом сообщило издание Aftonbladet 23 сентября.

Отмечается, что Палм скончался в минувшую субботу.

«Он был теплым и скромным парнем, который всегда защищал друзей и семью», — написали члены семьи в заявлении.

Палм в составе ABBA записал несколько всемирно известных хитов, среди которых — «Dancing queen», «Mamma mia» и «Thank you for the music». Помимо ABBA, играл в коллективах Gimmicks и Beatmakers.

