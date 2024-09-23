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Общество Мишустин: производство компьютеров в России выросло на 16 процентов

Мишустин: производство компьютеров в России выросло на 16 процентов

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27 комментариев

Производство отечественных компьютеров и комплектующих к ним за первые семь месяцев 2024 года выросло на 16%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании форума «Микроэлектроника-2024». Его слова приводит РИА Новости.

Также выросли показатели производства телеком-аппаратуры — на 40%, радиолокационной и радионавигационной аппаратуры — почти на 60%, добавил Мишустин. В рамках поддержанных ранее проектов удалось вывести на рынок ряд отечественных технологических реше­ний, среди которых автономный комплекс для 3D-печати, заявил премьер-министр.

В России выпускается несколько брендов компьютеров, среди них — F+, «Байкал», «Эльбрус», «Эдельвейс», Kraftway. Это стационарные ПК, моноблоки, ноутбуки и другие виды техники.

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Комментарии
27
Litl_m
1 час
Не 1 апреля вроде
Cashmare
1 час
а иконки на рабочем столе там православные?
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