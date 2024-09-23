Биолог расскажет, как киты стали родичами бегемотов и о других неожиданных открытиях

Когда исследовать организмы стали не только по форме и строению, но и с помощью молекулярных методов, в систематике животных пришлось много поменять. Киты стали родичами бегемотов, паразитические простейшие — медузами, а насекомые — раками. Об этом расскажут 28 сентября в «Охте-8». Бесплатно, 12+
Если чисто внешне, то бегемот похож на большую свинью. Так долгое время и считалось. Но в 1990-х результаты генетических исследований изумили ученых: бегемоты — родичи китообразных. А в 2010-х в Кении при раскопках нашли окаменелость, подтверждающую это родство. Животное было размером меньше не только кита, но и современного бегемота. С овцу примерно. Представитель нового вида оказался промежуточным звеном между предком бегемота и антракотериями. А у последних был общий предок с примитивными китообразными. Современный бегемот часть времени проводит в воде, там же рожает детенышей; кит из воды «не вылезает» — между тем общий предок бегемотов и китов был даже не земноводным — сухопутным существом.
Когда вы читаете в новостях что-то вроде «ученые открыли новый вид», часто это означает, что просто пересмотрели старый. Думали, это одно — а молекулярные методы показали, что это совсем другое. Так абсолютно похожие внешне существа оказывались представителями совершенно разных видов, а у абсолютно непохожих обнаруживалось родство. К каким неожиданным открытиям привело использование молекулярных методов в систематики животных? Узнаем 28 сентября у биолога Ильи Удалова, методиста научно-просветительского отдела Зоологического музея ЗИН РАН в лекции «Революция в зоологии: о чем нам рассказали молекулы?» Идем в «Охту-8» (Большеохтинский пр., 8, цокольный этаж, Лекторий), регистрация через TimePad. Начало в 12:00.
Александра Шеромова