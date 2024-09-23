Биолог расскажет, как киты стали родичами бегемотов и о других неожиданных открытиях

Когда исследовать организмы стали не только по форме и строению, но и с помощью молекулярных методов, в систематике животных пришлось много поменять. Киты стали родичами бегемотов, паразитические простейшие — медузами, а насекомые — раками. Об этом расскажут 28 сентября в «Охте-8». Бесплатно, 12+

Если чисто внешне, то бегемот похож на большую свинью. Так долгое время и считалось. Но в 1990-х результаты генетических исследований изумили ученых: бегемоты — родичи китообразных. А в 2010-х в Кении при раскопках нашли окаменелость, подтверждающую это родство. Животное было размером меньше не только кита, но и современного бегемота. С овцу примерно. Представитель нового вида оказался промежуточным звеном между предком бегемота и антракотериями. А у последних был общий предок с примитивными китообразными. Современный бегемот часть времени проводит в воде, там же рожает детенышей; кит из воды «не вылезает» — между тем общий предок бегемотов и китов был даже не земноводным — сухопутным существом.

