Жительница Обводного канала скончалась в реанимации после пожара

Квартирный пожар в Адмиралтейском районе тушили в ночь на 23 сентября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил треть 15-метровой комнаты. С места была госпитализирована женщина.

По данным «Фонтанки», пострадавшую 76-летнюю пенсионерку доставили в НИИ Джанелидзе в состоянии клинической смерти. Женщина надышалась угарным газом и была в крайне тяжелом состоянии. Попытки врачей спасти ее жизнь успехом не увенчались. Спустя примерно час петербурженка скончалась.

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