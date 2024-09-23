Полностью беспилотные грузовики запустили по всей трассе М-11

Беспилотные грузовики запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева». В 2025 году автопарк тягачей, не требующих присутствия человека за рулем, достигнет 93 автомобилей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, слова которого 23 сентября приводит ТАСС.

Первые беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом стартовали в июне 2023 года. По словам Савельева, сначала на трассу вышли всего 3 автомобиля, за год их количество выросло до 22. До конца 2024 года автопарк увеличится до 43 тягачей. С момента запуска проекта было перевезено более 330 тысяч кубометров груза, добавил вице-премьер.

Как сообщили в Минтрансе РФ, по трассе запущены четыре беспилотных грузовика: два от КАМАЗа и два от «Сберавтотеха». Без аварий такая техника проехала более 3 млн км за 1,5 года. Это позволило перейти на следующий этап, когда водитель смог занять пассажирское сиденье.

Как писал РБК в 2023 году, первые открытые испытания грузовых беспилотников проводила компания НПО «СтарЛайн» из Петербурга. При движении грузовика система управления автомобилем использует сразу несколько специальных датчиков, а для маневрирования применяется цифровая модель дороги. Информация поступает в программное обеспечение беспилотного тягача и там обрабатывается. На тестах присутствовали два водителя-испытателя.

С 2024 года беспилотные грузовики могут начать применять и на других трассах, сообщал ТАСС. К 2030-му протяженность беспилотных логистических коридоров должна составить не менее 19,5 тыс. км, сообщал тогда еще первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.