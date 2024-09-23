Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

южн.

 766мм 55%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Рыба дороже говядины
Растворил бывшую в кислоте
(От)Личный Петербург — 2024
Найди на карте бездуховность
Дешевые полисы ОСАГО
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Технологии Полностью беспилотные грузовики запустили по всей трассе М-11

Полностью беспилотные грузовики запустили по всей трассе М-11

5 109
13 комментариев

Беспилотные грузовики запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева». В 2025 году автопарк тягачей, не требующих присутствия человека за рулем, достигнет 93 автомобилей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, слова которого 23 сентября приводит ТАСС.

Первые беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом стартовали в июне 2023 года. По словам Савельева, сначала на трассу вышли всего 3 автомобиля, за год их количество выросло до 22. До конца 2024 года автопарк увеличится до 43 тягачей. С момента запуска проекта было перевезено более 330 тысяч кубометров груза, добавил вице-премьер.

Как сообщили в Минтрансе РФ, по трассе запущены четыре беспилотных грузовика: два от КАМАЗа и два от «Сберавтотеха». Без аварий такая техника проехала более 3 млн км за 1,5 года. Это позволило перейти на следующий этап, когда водитель смог занять пассажирское сиденье.

Как писал РБК в 2023 году, первые открытые испытания грузовых беспилотников проводила компания НПО «СтарЛайн» из Петербурга. При движении грузовика система управления автомобилем использует сразу несколько специальных датчиков, а для маневрирования применяется цифровая модель дороги. Информация поступает в программное обеспечение беспилотного тягача и там обрабатывается. На тестах присутствовали два водителя-испытателя.

С 2024 года беспилотные грузовики могут начать применять и на других трассах, сообщал ТАСС. К 2030-му протяженность беспилотных логистических коридоров должна составить не менее 19,5 тыс. км, сообщал тогда еще первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Zet
1 час
а хакер в мозги фуры не влезет? или помехи в геопозиционирование?
111111111111118
2 часа
Опа... Не далее как 14.09 сего года тошнил 149 км/ч по М11... Две фуры, как на фото, обменивались базами данных, идя параллельно по двум из двух полос на 129 км/ч. На световые и звуковые обращения не реагировали. После обновления баз перестроились в правый ряд.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ипотечная суббота от Банка «Санкт-Петербург»
23 сентября, 14:20
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Сколько можно получать, если купить апартаменты в Петербурге?
23 сентября, 13:25
Новости компаний
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
ТОП 5
Новости компаний
Ипотечная суббота от Банка «Санкт-Петербург»
23 сентября, 14:20
«ПСК Эксперт» Сколько можно получать, если купить апартаменты в Петербурге?
23 сентября, 13:25
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13