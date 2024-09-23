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Образ жизни Общество Бешеный жар, жуткий кашель и насморк ручьем: как россияне болеют осенью и что это такое

Бешеный жар, жуткий кашель и насморк ручьем: как россияне болеют осенью и что это такое

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 50 %

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В большинстве случаев симптомы ОРВИ, ковида и гриппа очень похожи

В России продолжает расти заболеваемость гриппом, ОРВИ и ковидом. Это подтверждают и официальные данные Роспотребнадзора, и ваши истории — на прошлой неделе мы попросили читателей рассказать о своем самочувствии, а самые распространенные жалобы обсудили с врачом. Разбираемся, о чем могут говорить симптомы и можно ли по ним понять, чем именно вы заболели.

По данным Роспотребнадзора, за неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ в стране увеличилось на 49,7 % — в основном это вирусы негриппозной этиологии, есть единичные случаи гриппа. Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 29,8 %.

«Насморк ручьем»

Одним из самых распространенных симптомов, на который жаловались многие из вас, стал насморк. Да не просто насморк, а очень обильный — у кого «ручьем», а у кого и «рекой».

— Насморк ручьем, чихала постоянно, температура высокая, усталость сильная, уши закладывало даже, в горле першило, всю ломило, в пот бросало, давно так плохо не было, вообще переношу простуду проще, но здесь что-то пошло не так. Дней шесть болела, первые три дня самые сложные, — рассказывает одна из наших читательниц Лилия.

— Я ранее так часто не болела, — жалуется другая. — Кашель влажный с мокротой. Насморк и боль в лице как при гайморите. Ломота в теле, знобит страшно, слабость… Болеют все на работе и в окружении, очень странные симптомы. Но это не ОРВИ или ОРЗ и не грипп. И еще голос в нос — так же было, когда я в 2021-м заболела ковидом.

Врачи говорят, что насморк — универсальный симптом, который может быть при ковиде, ОРВИ, гриппе и других инфекциях. Кроме того, так проявляются аллергические заболевания и бактериальные инфекции.

— Так что по одному насморку диагноз мы не поставим, — говорит иммунолог, доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова Николай Крючков. — По характеру выделений можно делать предположения. Например, если отделяемое гнойное, то это может быть бактериальная или грибковая инфекция, а если прозрачное содержимое, то это с большей вероятностью вирусная инфекция либо аллергический ринит. Но это только на уровне предположений, которые нужно подтверждать тестами.

«Всё хрипит и жуткий кашель»

Еще один распространенный симптом — кашель. Его наши читатели тоже называли довольно часто, уточняя, что кашель сильный и с хрипами.

— Заболела в пятницу: температура 37, небольшая ломота в теле. Потом суббота, и я думала, просто умираю: температура 38, я кашляю, очень сухой кашель, грудина болит и хлюпает, трясет, — рассказывает Вера. — Мне стало легче в понедельник вечером, но кашель, горло болит, насморк. Во вторник мне назначили антибиотики. Всё еще всё хрипит и жуткий кашель.

Есть и те, кто переболел всей семьей. Наша читательница Ника рассказывает, что начали болеть с середины августа — первым сын, затем дочь, потом она сама и муж.

— Все проболелись за 4 дня. А через неделю заболели снова, но уже по полной: температура, насморк, жуткий кашель, — рассказывает она. — Только у меня температура без симптомов держалась неделю, и уже потом весь букет вылез. У сына — бронхит, у остальных — ОРВИ. У сына оба раза брали мазок (на ковид. — Прим. ред.) — отрицательный.

Тем, кто кашляет, в комментариях советовали провериться на пневмонию. Нашлись и те, кто уже дошел до врача и получил диагноз «пневмония».

— Сначала болело горло немного, через три-четыре дня добавился кашель, слабость, знобит под вечер, днем жарко, температуры нет совсем, а то и понижена бывает, — рассказывает о симптомах Светлана. — Еще дня через четыре стал очень сильный кашель с хрипом, зелено-желтая густая мокрота. Пила разжижающие, не помогло вообще, лечилась самостоятельно. Муж еще говорит, что, когда сплю, дыхание — будто в горле воду полощу, сама не слышала, видимо, только по ночам так. Вчера к врачу пошла сдаваться, выписали антибиотики, сегодня анализы сдала — вечером диагноз: пневмония легкой степени.

Иммунолог Николай Крючков говорит, что кашель также может встречаться при многих заболеваниях и не обязательно это пневмония. Но каким бы кашель ни был — определить болезнь по нему одному тоже нельзя.

— Да, есть специфические типы кашля — характерный для ларингостеноза, характерный при обострении бронхиальной астмы, при коклюше. Но большинство типов кашля не носят какой-то специфический характер, — говорит врач. — Мы можем выделить несколько специфических типов кашля и с высокой вероятностью прогнозировать, что это именно то заболевание. Но для большинства болезней, в том числе для ковида, это сделать нельзя.

Так что если кашель беспокоит, то самостоятельно приходить к выводу о том, что он говорит о каком-то диагнозе, не стоит — лучше обратиться к врачу и при необходимости сдать анализы. И не забывать, что даже безобидная простуда может протекать с осложнениями. Как это было у еще одной нашей читательницы.

— Семья из четырех человек, все переболели пневмонией, — рассказывает она. — С детьми лежали в больнице. Всё началось как обычное ОРВИ, потом всё перешло в пневмонию.

«Жар бешеный, еле сбивается»

Те, кто переболел, рассказывают о разной температуре — у кого-то она поднималась чуть выше 37 градусов, у кого-то вообще была ниже обычного. Но есть и те, кому пришлось сбивать температуру под сорок.

— Сначала сын свалился резко, в момент температура 39, горло красное-красное, — рассказывает Сабина. — Потом день 38, еще день — 37, потом уже не было, но горло очень долго лечили. Следом муж точно так же: день жар прям бешеный, еле сбивается, но ненадолго, потом так же каждый день чуть-чуть лучше.

— Температура 39,6 пятый день, плохо сбивается, только до 38,9, — пишет другой читатель. — Дикая головная боль при температуре. Лихорадка, то есть трясет от холода, обкладываюсь бутылками с горячей водой, затем резко выше 39 — и ты горячий.

Высокая температура — не обязательно показатель ковида или гриппа, но обязательно повод для того, чтобы обратиться за медицинской помощью.

— Прямо со старта стоит обращаться к врачу, если температура поднимается до 40 градусов или выше, если она сопровождается выраженной слабостью, угнетением сознания, — говорит врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов. — Если симптомы сопровождаются каким-то крайне выраженным кашлем, одышкой — тоже сразу обращаемся к врачам.

Еще один симптом, о котором говорили многие, — слабость. По словам врачей, его тоже нельзя назвать характерным, слабость может появляться практически при всех болезнях — сложно быть бодрым, когда плохо себя чувствуешь.

— Температура поднималась пару дней до 37,6, а потом, наоборот, низкая была. Слабость такая, что даже до туалета дойти — мотало в разные стороны, — вспоминает в комментариях Елена. — Кашляем до сих пор. Направили к пульмонологу. Тесты на ковид были отрицательные. По анализу крови у мужа выявили антитела к коклюшу, а у меня нет, а болели ровно одинаково.

Симптомы болезни, которую вызывает коронавирус варианта FLiRT, мало отличаются от симптомов ОРВИ

Хотя слабость может появляться практически при всех болезнях, есть определенные характеристики, которые немного отделяют «ковидную» слабость. Хотя только на этом основании ставить диагноз по-прежнему нельзя.

— Слабость — это сигнал о том, что не всё в порядке с организмом, а дальше уже надо разбираться, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Для ковида, например, характерно несколько моментов. Первое — это апатия, то есть отсутствие энергии для того, чтобы человек целенаправленно вел какую-то активность, особенно интеллектуальную. Второе — туман в голове, нарушение внимания, краткосрочной памяти и в сочетании с этим вялость. Это характерно для ковида в большей степени, чем для гриппа и тем более для ОРВИ.

Какими бы ни были симптомы, врачи советуют при признаках ОРВИ оставаться дома и по возможности сделать ПЦР-тест на ковид. В лучшем случае он не пригодится, а если состояние ухудшится, поможет врачам правильно поставить диагноз и выбрать оптимальное лечение.

Екатерина Бормотова

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