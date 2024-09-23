Приставы начнут записывать на камеры процесс депортации мигрантов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет записывать процесс депортации мигрантов на камеру. Согласно новому проекту приказа, записи подлежит весь процесс работы приставов, в том числе конвоирование уклонистов в суд, сообщает 23 сентября «Парламентская газета».



Для съемок приставы будут использовать разные виды камер: стационарные IP-устройства, мобильные и портативные регистраторы, фотоаппараты. Использовать их станут при личных приемах граждан, документировании обстоятельств преступлений и нарушений, депортации мигрантов и приводе уклонистов в суд. Участников процесса о съемке уведомят.

