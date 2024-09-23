Жителя коммуналки на улице Всеволода Вишневского искромсали ножницами

Житель коммунальной квартиры на Петроградской стороне попал в реанимацию после конфликта с соседкой. У мужчины множество колото-резаных ран, орудие необычное. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 сентября.

Накануне в шестом часу вечера в полицию позвонила жительница коммуналки на улице Всеволода Вишневского. Она сообщила, что соседка ранила ее сына. На место выехал ближайший наряд патрульных. В квартире сотрудники задержали 44-летнюю неработающую петербурженку. По предварительным данным, в пылу ссоры она несколько раз ударила ножницами 36-летнего мужчину.

