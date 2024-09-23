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Происшествия Жителя коммуналки на улице Всеволода Вишневского искромсали ножницами

Жителя коммуналки на улице Всеволода Вишневского искромсали ножницами

2 995
5 комментариев

Житель коммунальной квартиры на Петроградской стороне попал в реанимацию после конфликта с соседкой. У мужчины множество колото-резаных ран, орудие необычное. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 сентября.

Накануне в шестом часу вечера в полицию позвонила жительница коммуналки на улице Всеволода Вишневского. Она сообщила, что соседка ранила ее сына. На место выехал ближайший наряд патрульных. В квартире сотрудники задержали 44-летнюю неработающую петербурженку. По предварительным данным, в пылу ссоры она несколько раз ударила ножницами 36-летнего мужчину.

Потерпевшего доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировано проникающее ранение грудной клетки, а также множество непроникающих. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ножницы изъяты, их владелица помещена в камеру. Ранее женщина привлекалась за грабеж.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
5
Dr. Jones
1 час
Горячая соседка.
VKuser174198221
9 минут
Скрепная жизнь бандерлогов.....
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