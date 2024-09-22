Макрон: Европе предстоит переосмыслить свои отношения с Россией

Эмманюэль Макрон заявил, что однажды Европе предстоит пересмотреть свои отношения с Россией. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление президента Франции, трансляция которого велась в соцсетях Елисейского дворца.



По мнению главы республики, Европе следует поразмыслить о мире «завтрашнего дня», привлекая к его созданию все заинтересованные стороны. При этом нельзя ограничиваться только Евросоюзом и НАТО.

Кроме того, Макрон отметил, что помимо работы над развитием Европейского политического сообщества, также необходимо обдумать новую организационную структуру для Европы, а затем пересмотреть взаимоотношения с Россией, оттолкнувшись от представления о будущем европейского континента.