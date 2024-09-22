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    Макрон: Европе предстоит переосмыслить свои отношения с Россией

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    Эмманюэль Макрон заявил, что однажды Европе предстоит пересмотреть свои отношения с Россией. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление президента Франции, трансляция которого велась в соцсетях Елисейского дворца.

    По мнению главы республики, Европе следует поразмыслить о мире «завтрашнего дня», привлекая к его созданию все заинтересованные стороны. При этом нельзя ограничиваться только Евросоюзом и НАТО.

    Кроме того, Макрон отметил, что помимо работы над развитием Европейского политического сообщества, также необходимо обдумать новую организационную структуру для Европы, а затем пересмотреть взаимоотношения с Россией, оттолкнувшись от представления о будущем европейского континента.

    Эмманюэль Макрон также подчеркнул, что Европе и другим регионам мира необходимо направить свои силы на создание «нового мирового порядка», который будет включать борьбу с современными проблемами. При этом президент сделал акцент на вопросах, связанных с климатом и технологической революцией. В своей речи глава Франции отметил важность активизации участия новых густонаселенных стран в международных организациях. Этот вопрос он собирается поднять в том числе в своем выступлении на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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