Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

зап.

 768мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Растворил бывшую в кислоте
Найди на карте бездуховность
(От)Личный Петербург — 2024
Какой конец у 2024 года
Дешевые полисы ОСАГО
Лука Сафронов и такси
Торопец под атакой
«Великолукский» сворачивается
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия «Что-то взорвалось в двигателе». В Зеленогорске задымился пассажирский автобус

«Что-то взорвалось в двигателе». В Зеленогорске задымился пассажирский автобус

768
2 комментария

Пассажиры автобуса 213-го маршрута вынуждены были в спешке покидать салон после громкого взрыва и густого дыма. Очевидцы говорят, все не так страшно.

Видео с дымящимся автобусом в соцсетях опубликовали очевидцы вечером 22 сентября. Сперва многим показалось, что что-то взорвалось в двигателе транспорта. Пассажиры экстренно покинули салон.

После того, как дым немного рассеялся и водитель открыл отсек с двигателем, стало ясно, что, скорей всего, сработал пиропатрон пожарной сигнализации.

Очевидцы отмечают, что пассажиры вскоре уехали на другом автобусе того же маршрута. Его обслуживает компания «Третий парк», автобус работает в Зеленогорске и его пригородах.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Сила в Правде!!
15 минут
не взорвалось а хлопнуло совсем расслабились уже.
ixform
5 минут
если солдат на фронте не хватает - нужно увеличивать количество уголовных дел чтобы поток добровольцев был высокий
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10