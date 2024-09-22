«Что-то взорвалось в двигателе». В Зеленогорске задымился пассажирский автобус

Пассажиры автобуса 213-го маршрута вынуждены были в спешке покидать салон после громкого взрыва и густого дыма. Очевидцы говорят, все не так страшно.

Видео с дымящимся автобусом в соцсетях опубликовали очевидцы вечером 22 сентября. Сперва многим показалось, что что-то взорвалось в двигателе транспорта. Пассажиры экстренно покинули салон.

После того, как дым немного рассеялся и водитель открыл отсек с двигателем, стало ясно, что, скорей всего, сработал пиропатрон пожарной сигнализации.

