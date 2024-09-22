«Не хотелось бы». Президент РПЛ допустил штрафы за низкую посещаемость матчей

Российским футбольным клубам пригрозили штрафами за низкое количество болельщиков на матче. Это возможно «в теории», заявил 22 сентября президент РПЛ Александр Алаев.
«Не хотелось бы штрафовать клубы за посещаемость, но в теории это возможно», - сказал он (цитата по РИА Новости).
Реакция последовала после матча между «Химками» и «Оренбургом» (0:0). По данным сайта РПЛ, игру в Подмосковье посетили 1029 зрителей, хотя вместимость «Арены Химки» составляет почти 15 тысяч человек. Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов и вовсе насчитал на матче 291 зрителя.
Алаев заявил, что это не антирекорд, но он «расстроился». Такая посещаемость «нам не нужна», говорит президент РПЛ. Он надеется, что теперь, когда трансферная кампания завершена, руководство подмосковного клуба обратит на это внимание.
В сезоне РПЛ-2022/23 на матч «Торпедо» - «Урал» на все той же «Арене Химки» пришли всего 207 человек. А антирекорд случился в сезоне-2014/15, когда на матче между «Уфой» и «Мордовией» в Перми присутствовали 200 болельщиков, напоминает «Спортс.ру». Дело в том, что клуб из Башкортостана был вынужден играть вне дома, так как ждал завершения строительства стадиона «Нефтяник». Еще одним ударом по посещаемости стал Fan ID, из-за которого активные болельщики клубов РПЛ до сих пор бойкотируют матчи.