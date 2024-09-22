«Не хотелось бы». Президент РПЛ допустил штрафы за низкую посещаемость матчей

Российским футбольным клубам пригрозили штрафами за низкое количество болельщиков на матче. Это возможно «в теории», заявил 22 сентября президент РПЛ Александр Алаев.



«Не хотелось бы штрафовать клубы за посещаемость, но в теории это возможно», - сказал он (цитата по РИА Новости).

Реакция последовала после матча между «Химками» и «Оренбургом» (0:0). По данным сайта РПЛ, игру в Подмосковье посетили 1029 зрителей, хотя вместимость «Арены Химки» составляет почти 15 тысяч человек. Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов и вовсе насчитал на матче 291 зрителя.