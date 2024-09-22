Автомобиль сопровождения российского посла в Пакистане подорвался на мине

В Пакистане подорвался автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был российский посол Альберт Хорев. Об этом 22 сентября сообщило диппредставительство РФ.



Альберт Хорев Источник: посольство РФ в Пакистане







Там уточнили, что в воскресенье дипломат в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине.

Несколько полицейских получили ранения. Среди дипломатов пострадавших нет.