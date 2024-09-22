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Происшествия Автомобиль сопровождения российского посла в Пакистане подорвался на мине

Автомобиль сопровождения российского посла в Пакистане подорвался на мине

2 400
4 комментария

В Пакистане подорвался автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был российский посол Альберт Хорев. Об этом 22 сентября сообщило диппредставительство РФ.

Альберт Хорев

Там уточнили, что в воскресенье дипломат в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине.

Несколько полицейских получили ранения. Среди дипломатов пострадавших нет.

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Комментарии
4
Чёрт Опасный
57 минут
Я может чего и не понимаю, но вроде автомобиль сопровождения и нужен как часть охраны сопровождаемых лиц.
282201992
1 час
за пределами границ России начинается -зоопарк с животными .... вроде уже все поняли... или играют со смертью. А главный управляющий в вашингтоне гуляет и играет в гольф ...
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