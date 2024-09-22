Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

зап.

 768мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Растворил бывшую в кислоте
Найди на карте бездуховность
(От)Личный Петербург — 2024
Какой конец у 2024 года
Дешевые полисы ОСАГО
Лука Сафронов и такси
Торопец под атакой
«Великолукский» сворачивается
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Волонтерство, блокировка Сети и курсы исправления. Как депутаты предлагают бороться с буллингом в школах

Волонтерство, блокировка Сети и курсы исправления. Как депутаты предлагают бороться с буллингом в школах

1 212
5 комментариев

В Думе подготовили законопроект о борьбе с травлей в школах. Буллеров намерены привлекать к волонтерству и исправительным курсам, а также при необходимости блокировать их в Сети. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает РБК.

По словам автора документа, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, законопроект против буллинга уже направлен в федеральные органы власти для согласования. Документ собираются внести на рассмотрение в Думу до конца 2024 года.

В законопроекте опишут, что понимается под словом «травля». Буллинг описывают как регулярные преднамеренные действия со стороны несовершеннолетних, которые проявляются в физическом или психологическом воздействии на другого человека с целью унижения достоинства человека, подвергающегося травле. При этом учебные заведения будут обязаны сообщать о случаях буллинга в комиссию по делам несовершеннолетних. При подтверждении факта травли агрессору будут назначать индивидуальную профилактическую работу.

Помимо этого, комиссия будет обладать правом назначить буллеру и его семье курс коррекции поведения. Он может включать как консультации с психологом, так и участие в волонтерстве. Как объясняет Артем Метелев, законопроект нацелен не только на введение ответственности для организаторов травли, но и на изменение их поведения. Также, согласно документу, школы смогут разрабатывать собственные программы для борьбы с буллингом, направленные на помощь детям, подвергающимся травле, а также тем, кто ее организует.

Законом предусмотрены меры в том числе против кибербуллинга. Соцсети обяжут выявлять и блокировать аккаунты и материалы, систематически унижающие пользователей. Кроме того, введут понятие «кибербуллинг», под которым будут пониматься регулярные преднамеренные действия, направленные на унижение чести и достоинства человека в интернете, включая оскорбления и распространение лживой информации.

В пояснительной записке к документу ссылаются на исследование о распространенности буллинга, результаты которого показывают, что около 75% школьников сталкиваются с травлей. Особенно часто это происходит в средних классах. При этом буллинг среди студентов встречается реже.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гугуцэ
54 минуты
А как бороться с засильем иностранных слов в русском языке? Чем вам "травля" не угодила?
Slava_Rossii2
1 час
Достаточно штрафовать родителей за плохое воспитание своих детей. И не на 100 руб., а серьёзно, например от 30 до 300 тыс. рублей. Тогда они сами найдут способы перевоспитания за свой счёт.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Новости компаний
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
ТОП 5
Новости компаний
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10