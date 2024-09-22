Волонтерство, блокировка Сети и курсы исправления. Как депутаты предлагают бороться с буллингом в школах

В Думе подготовили законопроект о борьбе с травлей в школах. Буллеров намерены привлекать к волонтерству и исправительным курсам, а также при необходимости блокировать их в Сети. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает РБК.



По словам автора документа, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, законопроект против буллинга уже направлен в федеральные органы власти для согласования. Документ собираются внести на рассмотрение в Думу до конца 2024 года.

В законопроекте опишут, что понимается под словом «травля». Буллинг описывают как регулярные преднамеренные действия со стороны несовершеннолетних, которые проявляются в физическом или психологическом воздействии на другого человека с целью унижения достоинства человека, подвергающегося травле. При этом учебные заведения будут обязаны сообщать о случаях буллинга в комиссию по делам несовершеннолетних. При подтверждении факта травли агрессору будут назначать индивидуальную профилактическую работу.

Помимо этого, комиссия будет обладать правом назначить буллеру и его семье курс коррекции поведения. Он может включать как консультации с психологом, так и участие в волонтерстве. Как объясняет Артем Метелев, законопроект нацелен не только на введение ответственности для организаторов травли, но и на изменение их поведения. Также, согласно документу, школы смогут разрабатывать собственные программы для борьбы с буллингом, направленные на помощь детям, подвергающимся травле, а также тем, кто ее организует.

Законом предусмотрены меры в том числе против кибербуллинга. Соцсети обяжут выявлять и блокировать аккаунты и материалы, систематически унижающие пользователей. Кроме того, введут понятие «кибербуллинг», под которым будут пониматься регулярные преднамеренные действия, направленные на унижение чести и достоинства человека в интернете, включая оскорбления и распространение лживой информации.

В пояснительной записке к документу ссылаются на исследование о распространенности буллинга, результаты которого показывают, что около 75% школьников сталкиваются с травлей. Особенно часто это происходит в средних классах. При этом буллинг среди студентов встречается реже.