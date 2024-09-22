Без кроссовка, но целого. В лесу Курортного района нашли пропавшего пятилетнего мальчика

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» разыскал пятилетнего мальчика, заблудившегося в лесу в Курортном районе Петербурга. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщается в соцсетях отряда.
Пятилетний Ярослав заблудился в Курортном районе вечером 21 сентября. Как только поступила заявка о пропаже ребенка, на поиски выехали сотрудники «ЛизаАлерт». Поисковики работали по одной ориентировке – необходимо было разыскать мальчика ростом 120 сантиметров с русыми волосами и голубыми глазами. На момент исчезновения ребенок был в черной кофте, джинсах и кроссовках.
Отмечается, что в каждой поисковой группе была девушка, так как женский голос может помочь не спугнуть ребёнка. Так, по время поисков в лесу Ярослав отозвался именно на голос поисковика Натальи. Мальчика нашли в слезах, мокрого и дрожащего. При этом на одной ноге ребенка не было кроссовка. Как итог – Ярослава уложили на носилки и увезли медики скорой помощи.
Всего в поисках пропавшего ребенка участвовали 33 добровольца «ЛизаАлерт», а также волонтёры «Отклика» и «Экстремума», сотрудники МВД, поисково-спасательной службы и пожарных подразделений Петербурга.