Без кроссовка, но целого. В лесу Курортного района нашли пропавшего пятилетнего мальчика

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» разыскал пятилетнего мальчика, заблудившегося в лесу в Курортном районе Петербурга. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщается в соцсетях отряда.



Пятилетний Ярослав заблудился в Курортном районе вечером 21 сентября. Как только поступила заявка о пропаже ребенка, на поиски выехали сотрудники «ЛизаАлерт». Поисковики работали по одной ориентировке – необходимо было разыскать мальчика ростом 120 сантиметров с русыми волосами и голубыми глазами. На момент исчезновения ребенок был в черной кофте, джинсах и кроссовках.