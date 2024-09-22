    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, зап

    769мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.58eur103.38

    Без кроссовка, но целого. В лесу Курортного района нашли пропавшего пятилетнего мальчика

    3405
    1 комментарий

    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» разыскал пятилетнего мальчика, заблудившегося в лесу в Курортном районе Петербурга. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщается в соцсетях отряда.

    Пятилетний Ярослав заблудился в Курортном районе вечером 21 сентября. Как только поступила заявка о пропаже ребенка, на поиски выехали сотрудники «ЛизаАлерт». Поисковики работали по одной ориентировке – необходимо было разыскать мальчика ростом 120 сантиметров с русыми волосами и голубыми глазами. На момент исчезновения ребенок был в черной кофте, джинсах и кроссовках.

    ПоделитьсяПоделиться

    Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

    Отмечается, что в каждой поисковой группе была девушка, так как женский голос может помочь не спугнуть ребёнка. Так, по время поисков в лесу Ярослав отозвался именно на голос поисковика Натальи. Мальчика нашли в слезах, мокрого и дрожащего. При этом на одной ноге ребенка не было кроссовка. Как итог – Ярослава уложили на носилки и увезли медики скорой помощи.

    Всего в поисках пропавшего ребенка участвовали 33 добровольца «ЛизаАлерт», а также волонтёры «Отклика» и «Экстремума», сотрудники МВД, поисково-спасательной службы и пожарных подразделений Петербурга.

    Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close