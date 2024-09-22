Посольство РФ в Южной Корее разбирается в ситуации с запертыми на судне россиянами

Посольство РФ изучает подробности ситуации, в которой оказались российские туристы в Южной Корее. Россиянам отказали во въезде в республику, запретив сходить на берег в порту города Донхэ. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает ТАСС.



Как указывают на портале VL.ru, российских туристов, отправившихся в Южную Корею по маршруту Владивосток–Донхэ, заперли в каютах на пароме компании Duwon. Южнокорейские власти отказали россиянам во въезде и запретили выходить им на берег. В связи с этим около 20–30 граждан РФ вынуждены находиться на судне до обратного рейса. Отмечается, что пассажиров обеспечивают питанием.