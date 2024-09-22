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    Посольство РФ в Южной Корее разбирается в ситуации с запертыми на судне россиянами

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    Посольство РФ изучает подробности ситуации, в которой оказались российские туристы в Южной Корее. Россиянам отказали во въезде в республику, запретив сходить на берег в порту города Донхэ. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает ТАСС.

    Как указывают на портале VL.ru, российских туристов, отправившихся в Южную Корею по маршруту Владивосток–Донхэ, заперли в каютах на пароме компании Duwon. Южнокорейские власти отказали россиянам во въезде и запретили выходить им на берег. В связи с этим около 20–30 граждан РФ вынуждены находиться на судне до обратного рейса. Отмечается, что пассажиров обеспечивают питанием.

    Так, посольство России в Южной Корее сообщает, что дипломаты выясняют детали произошедшего и устанавливают связь с местными властями, у которых планирует запросить разъяснения в отношении обстоятельств произошедшего.

    Согласно двустороннему соглашению о безвизовом въезде, южнокорейские власти имеют право отказать россиянину во въезде в республику без объяснения причин. Как указано на сайте миграционной службы Южной Кореи, получение электронного разрешения K-ETA не является гарантией въезда в страну, так как окончательное решение принимает должностное лицо на контрольном пункте по прибытии.

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