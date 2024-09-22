Десять человек ранены при обстреле села в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области. Пострадали десять человек, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.



Он уточнил, что ранения получили, в том числе, глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семеро бойцов самообороны. Шестерых пострадавших на скорой везут в городскую больницу в Белгороде, еще четверых — в областную клиническую больницу.



Трое мужчин — в тяжелом состоянии, у пятерых — средняя степень тяжести, еще двое в удовлетворительном состоянии.

