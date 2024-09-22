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Происшествия Боевые действия Десять человек ранены при обстреле села в Белгородской области

Десять человек ранены при обстреле села в Белгородской области

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5 комментариев

ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области. Пострадали десять человек, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что ранения получили, в том числе, глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семеро бойцов самообороны. Шестерых пострадавших на скорой везут в городскую больницу в Белгороде, еще четверых — в областную клиническую больницу.

Трое мужчин — в тяжелом состоянии, у пятерых — средняя степень тяжести, еще двое в удовлетворительном состоянии.

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Комментарии
5
Сила в Правде!!
1 час
и ради чего это всё.
VKuser174198221
1 час
А где же наша армия? Куда смотрит её Верховный Главнокомандующий? Почему позволяет это?
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