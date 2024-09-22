«Мерседес» сбил пешехода посреди проезжей части на Петроградской стороне. От удара с него слетели кроссовки

В тяжелом состоянии в больницу увезли пешехода, который на Ждановской набережной в час ночи оказался посреди проезжей части вне перехода. У него сломан череп.

Видео с моментом аварии 22 сентября публикует паблик «ДТП и ЧП». Мужчина вышел на проезжую часть в тот момент, когда на зеленый сигнал светофора уверенно ехал «Мерседес». Водитель двигался в левой полосе, когда заметил вышедшего на дорогу пешехода. Он попытался сманеврировать, но мужчина уже был у него на капоте. Сила удара была такой, что с пешехода слетела обувь.

По данным «Фонтанки», при пострадавшем были найдены документы на 39-летнего жителя Петербурга. Он госпитализирован с переломом черепа и открытой травмой головы. Состояние оценивается как тяжелое.

