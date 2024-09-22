Жителя Петербурга увезли с квартирного пожара в состоянии комы

Спасатели ночью 22 сентября тушили пожар в квартире на улице Пионерстроя. Жилец успел надышаться дымом и получить ожоги лица.



Как сообщает управление МЧС по Петербургу, вызов на пожар поступил в три часа ночи. Горела одна комната, огонь занял 5 квадратных метров. Спасатели быстро потушили пламя, но жильца пришлось передавать медикам.

По данным «Фонтанки», 37-летнего мужчину увезли в больницу с ожогами на лице и руках. Он также отравился дымом и находится в состоянии комы.