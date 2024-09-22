Туристка заявила о пропаже колец Tiffany из гостиницы рядом с Адмиралтейством

Гостья отеля в центре Петербурга заявила в полицию о пропаже из номера трех колец на общую сумму в полмиллиона рублей. Она подозревает клининговую службу.



Как стало известно «Фонтанке», заявление о пропаже трех колец поступило в полицию 22 сентября. Заявительница с мужем и дочерью приехала в Петербург накануне ранним утром. Семья заселилась в отель и вскоре после полудня отправилась на прогулку. В ванной комнате девушка оставила три кольца, в том числе обручальное и помолвочное, оба с бриллиантами.

Когда она вернулась в номер около шести вечера, украшений на месте не было. Заявитель указала, что доступ в номер был у клининговой компании. Ущерб девушка оценила в полмиллиона рублей.