    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, ю-з

    769мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.58eur103.38

    К петербуржцу примеряют две статьи УК. Он стрелял в воздух и обматерил полицейских

    1064
    3 комментария

    Выпивший житель Калининского района провел ночь 22 сентября в отделе полиции. Накануне вечером он нелестно выражался в адрес инспекторов ГИБДД и воспользовался сигнальным пистолетом.

    Как стало известно «Фонтанке», 41-летнего мужчину задержали около 11 часов вечера на улице Академика Константинова. Сперва он грубо выражался в присутствии не только экипажа ДПС, но и прохожих.

    Высказывания тянут на статью об оскорблении представителя власти. Но задержанный не только говорил, но и выстрелил из сигнального устройства для охотников прямо рядом со служебным автомобилем, а это уже может потянуть на хулиганство. Не исключено, что уроженца Мурманской области привлекут по обеим статьям.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close