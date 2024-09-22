К петербуржцу примеряют две статьи УК. Он стрелял в воздух и обматерил полицейских

Выпивший житель Калининского района провел ночь 22 сентября в отделе полиции. Накануне вечером он нелестно выражался в адрес инспекторов ГИБДД и воспользовался сигнальным пистолетом.
Как стало известно «Фонтанке», 41-летнего мужчину задержали около
Высказывания тянут на статью об оскорблении представителя власти. Но задержанный не только говорил, но и выстрелил из сигнального устройства для охотников прямо рядом со служебным автомобилем, а это уже может потянуть на хулиганство. Не исключено, что уроженца Мурманской области привлекут по обеим статьям.