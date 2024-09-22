Военного нашли рядом с телом женщины в квартире на севере Петербурга

Погибшую нашли в квартире в Приморском районе Петербурга ранним утром
По данным «Фонтанки», тревожный звонок в полицию поступил в пять утра. Мужчина представился и рассказал, что пригласил к себе домой девушку, но она оказалась «хохлом» и «непонятно кем». Далее он пояснил, что является военным и девушку заявитель «хочет убить прямо тут».
Когда оперативники приехали в квартиру на Арцеуловской аллее, они обнаружили в ней
По предварительной информации, жертва и подозреваемый познакомились в ночном клубе в тот же вечер.
Насколько известно «Фонтанке», слова про военного оказались правдой, материалы переданы военному следственному управлению.