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    Военного нашли рядом с телом женщины в квартире на севере Петербурга

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    Погибшую нашли в квартире в Приморском районе Петербурга ранним утром 22 сентября. Выезду предшествовали звонки с предупреждением, что заявителю хочется эту женщину убить.

    По данным «Фонтанки», тревожный звонок в полицию поступил в пять утра. Мужчина представился и рассказал, что пригласил к себе домой девушку, но она оказалась «хохлом» и «непонятно кем». Далее он пояснил, что является военным и девушку заявитель «хочет убить прямо тут».

    Когда оперативники приехали в квартиру на Арцеуловской аллее, они обнаружили в ней 29-летнего мужчину и тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти.

    По предварительной информации, жертва и подозреваемый познакомились в ночном клубе в тот же вечер.

    Насколько известно «Фонтанке», слова про военного оказались правдой, материалы переданы военному следственному управлению.

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