Военного нашли рядом с телом женщины в квартире на севере Петербурга

Погибшую нашли в квартире в Приморском районе Петербурга ранним утром 22 сентября . Выезду предшествовали звонки с предупреждением, что заявителю хочется эту женщину убить.



По данным «Фонтанки», тревожный звонок в полицию поступил в пять утра. Мужчина представился и рассказал, что пригласил к себе домой девушку, но она оказалась «хохлом» и «непонятно кем». Далее он пояснил, что является военным и девушку заявитель «хочет убить прямо тут».