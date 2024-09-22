Водитель больничной машины погиб в ДТП под Тихвином. Сильно пострадали два фельдшера

УАЗ съехал с трассы, перевернулся и врезался в дерево под Тихвином. Водитель служебной машины умер на месте, фельдшеров с множеством травм госпитализировали.

Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, водитель не удержался на дороге между поселком Будогощь и Тихвином накануне ночью. Погибший мужчина, как и две его пассажирки, работают в тихвинской противотуберкулезной больнице.