Под Гатчиной в сгоревшей машине нашли человеческие останки

Криминалисты пытаются установить личность человека, который сгорел вместе с машиной в Гатчинском районе Ленобласти. Пока что установлена только марка автомобиля.



Как сообщает ГУ МВД региона 22 сентября, сообщение о сгоревшей машине поступило от очевидцев накануне днем. Остатки машины стояли на просеке, ведущей от садоводства «Корвет-Витязь» массива «Новинка» в сторону поселка Дружная горка.