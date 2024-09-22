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    Под Гатчиной в сгоревшей машине нашли человеческие останки

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    Криминалисты пытаются установить личность человека, который сгорел вместе с машиной в Гатчинском районе Ленобласти. Пока что установлена только марка автомобиля.

    Как сообщает ГУ МВД региона 22 сентября, сообщение о сгоревшей машине поступило от очевидцев накануне днем. Остатки машины стояли на просеке, ведущей от садоводства «Корвет-Витязь» массива «Новинка» в сторону поселка Дружная горка.

    В салоне были обнаружены обгоревшие человеческие останки, клочки одежды и крестик с цепочкой. Рядом с машиной нашли номер. Судя по нему, сгорела «Субару», которая принадлежит 62-летней жительнице Лисьего Носа.

    Останки и другие находки переданы криминалистам.

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