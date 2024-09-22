«Свидетельство стойкости и силы американского народа». Трамп разработал собственные монеты «трампкоины»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал и представил коллекционные монеты. «Трампкоины» поступят в продажу в ближайшее время, стоимость одной монеты будет достигать 100 долларов. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает The Independent.

Трамп собирается продавать собственные коллекционные монеты стоимостью в 100 долларов. «Трампкоины» поступят в продажу уже в среду, 25 сентября. Их можно будет купить на специально созданном веб-сайте.

Как отмечает республиканец в соцсетях, «трампкоины» были разработаны лично Трампом и отчеканены на территории США. С одной стороны монеты изображено лицо экс-президента Америки, а с другой — Белый дом, над которым написано «Мы верим в Бога».