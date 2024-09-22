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Финансы «Свидетельство стойкости и силы американского народа». Трамп разработал собственные монеты «трампкоины»

«Свидетельство стойкости и силы американского народа». Трамп разработал собственные монеты «трампкоины»

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал и представил коллекционные монеты. «Трампкоины» поступят в продажу в ближайшее время, стоимость одной монеты будет достигать 100 долларов. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает The Independent.

Трамп собирается продавать собственные коллекционные монеты стоимостью в 100 долларов. «Трампкоины» поступят в продажу уже в среду, 25 сентября. Их можно будет купить на специально созданном веб-сайте.

Как отмечает республиканец в соцсетях, «трампкоины» были разработаны лично Трампом и отчеканены на территории США. С одной стороны монеты изображено лицо экс-президента Америки, а с другой — Белый дом, над которым написано «Мы верим в Бога».

«Это больше, чем просто предмет коллекционирования, это свидетельство стойкости и силы американского народа, наших американских патриотов, которых мы так любим», — подчеркивает Дональд Трамп.

Ранее Трамп выпустил лимитированную линейку «золотых» кроссовок, которую оперативно раскупили. Всего было выпущено тысяча пар. Каждая из них имела свой уникальный номер, на десяти случайно выбранных кроссовках стоял автограф бывшего президента США.

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