Только настоящий знаток народной мудрости ответит на 10 вопросов. Справитесь с тестом про пословицы?

Русские пословицы — не просто устойчивые выражения, а мудрость, проверенная веками. Но как хорошо вы их знаете? Сможете точно сказать, в чем их смысл? А вспомнить, какими словами они заканчиваются? Проверьте с помощью нашего теста.
Закончите пословицу: «Что посеешь, то и...»
- получишь
- соберешь
- пожнешь
- вырастет
Как заканчивается пословица: «В чужой монастырь со своим...»?
- уставом не ходят
- мнением не лезут
- языком не приезжают
- наказом не суются
Выберите правильное продолжение: «Не в свои сани...»
- не садись
- не лезь
- не наступай
- ничего не клади
Что означает пословица «Куй железо, пока горячо»?
- Металл легче ковать в горячем состоянии
- Работай, когда у тебя много энергии
- Легче работать в жару
- Делай дело вовремя, пока есть возможность
Закончите пословицу: «Семеро одного не...»
- кормят
- учат
- ждут
- догонят
О чем говорят: «Ищи ветра в поле»?
- О бесполезных действиях
- Об ожидании перемен
- О стремлении поймать удачу
- О старте нового проекта
Продолжите пословицу: «Не плюй в колодец...»
- поймают — вылетишь
- вернется эхом
- попадешь в беду
- пригодится воды напиться
Помните, чем заканчивается поговорка: «Слово не воробей...»?
- улетит — не догонишь
- вылетит — не поймаешь
- вылетит — пожалеешь
- улетит — всё зерно склюет
Закончите пословицу: «Старый друг лучше новых...»
- людей
- знакомых
- двух
- связей
Что означает пословица «Без царя в голове»?
- Жить без плана
- Так говорят про глупого человека
- Так говорят про тех, кто остался без руководителя
- Так говорят про безответственного человека