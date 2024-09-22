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Образ жизни Только настоящий знаток народной мудрости ответит на 10 вопросов. Справитесь с тестом про пословицы?

Только настоящий знаток народной мудрости ответит на 10 вопросов. Справитесь с тестом про пословицы?

3 149
3 комментария

Русские пословицы — не просто устойчивые выражения, а мудрость, проверенная веками. Но как хорошо вы их знаете? Сможете точно сказать, в чем их смысл? А вспомнить, какими словами они заканчиваются? Проверьте с помощью нашего теста.

ТЕСТПройден 828 раз
1 / 10
Закончите пословицу: «Что посеешь, то и...»
  • получишь
  • соберешь
  • пожнешь
  • вырастет
2 / 10
Как заканчивается пословица: «В чужой монастырь со своим...»?
  • уставом не ходят
  • мнением не лезут
  • языком не приезжают
  • наказом не суются
3 / 10
Выберите правильное продолжение: «Не в свои сани...»
  • не садись
  • не лезь
  • не наступай
  • ничего не клади
4 / 10
Что означает пословица «Куй железо, пока горячо»?
  • Металл легче ковать в горячем состоянии
  • Работай, когда у тебя много энергии
  • Легче работать в жару
  • Делай дело вовремя, пока есть возможность
5 / 10
Закончите пословицу: «Семеро одного не...»
  • кормят
  • учат
  • ждут
  • догонят
6 / 10
О чем говорят: «Ищи ветра в поле»?
  • О бесполезных действиях
  • Об ожидании перемен
  • О стремлении поймать удачу
  • О старте нового проекта
7 / 10
Продолжите пословицу: «Не плюй в колодец...»
  • поймают — вылетишь
  • вернется эхом
  • попадешь в беду
  • пригодится воды напиться
8 / 10
Помните, чем заканчивается поговорка: «Слово не воробей...»?
  • улетит — не догонишь
  • вылетит — не поймаешь
  • вылетит — пожалеешь
  • улетит — всё зерно склюет
9 / 10
Закончите пословицу: «Старый друг лучше новых...»
  • людей
  • знакомых
  • двух
  • связей
10 / 10
Что означает пословица «Без царя в голове»?
  • Жить без плана
  • Так говорят про глупого человека
  • Так говорят про тех, кто остался без руководителя
  • Так говорят про безответственного человека

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Комментарии
3
Zet
1 час
10/10 примитивные вопросы какие-то видимо скоро будет тест по таблице умножения...
Nikita Zh
1 час
а разве правильный ответ не "не в свои сани НЕ ЛЕЗЬ" ?
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