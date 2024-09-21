Под Курском погиб глава отдела спасцентра «Лидер»

Начальник пиротехнического центра «Лидер» Вячеслав Цоффка погиб в Курской области. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает пресс-служба МЧС.
«Ушел профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения», — сказано в публикации.
Цоффка погиб на 47-м году жизни при исполнении служебных обязанностей.
Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» сформировали в 1994 году. Его сотрудники проводят аварийно-спасательные работы особой сложности при ликвидации ЧС.