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    Под Курском погиб глава отдела спасцентра «Лидер»

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    Начальник пиротехнического центра «Лидер» Вячеслав Цоффка погиб в Курской области. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает пресс-служба МЧС.

    «Ушел профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения», — сказано в публикации.

    Фото: МЧС России
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    Цоффка погиб на 47-м году жизни при исполнении служебных обязанностей.

    Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» сформировали в 1994 году. Его сотрудники проводят аварийно-спасательные работы особой сложности при ликвидации ЧС.

    Фото: МЧС России

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