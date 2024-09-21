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    Петербурженка пожаловалась на рукоблуда у детской площадки. Задержан иностранец

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    В изоляторе временного содержания проснулся обосновавшийся в Петербурге иностранец после прогулки у детской площадки во Всеволожском районе Ленобласти. В нём заподозрили педофила.

    Как стало известно «Фонтанке» 21 сентября, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении ребёнка младше 14 лет. Под подозрением 52-летний гражданин Узбекистана.

    Приезжий без официального заработка зарегистрирован в Красном Селе. В минувший четверг он был в Токсово и вёл себя так, что оказавшаяся там же петербурженка сначала включила камеру, а потом позвонила в экстренную службу. Она рассказала, что сняла на видео мужчину, которого застала без штанов у детской площадки на Привокзальной площади за актом самоудовлетворения. По словам звонившей, онанист активно пытался завладеть детским вниманием.

    Подоспевший на место наряд вневедоственной охраны по горячим следам задержал гостя из Узбекистана.

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