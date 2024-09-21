В центре Петербурга дорогу в ночной клуб прокладывали стрельбой

Попытка культурно отдохнуть в центре Петербурга провалилась на пороге ночного клуба. На фейсконтроль ответили выстрелами. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сотрудники вневедомственной охраны летели на Литейный проспект незадолго до трёх часов ночи 21 сентября, получив информацию о стрельбе. На месте выяснилось, что поводом стал отказ пропустить в клуб компанию, один из членов которой рисковал вовсе потерять человеческий облик после ещё хотя бы одного коктейля.

«В ходе конфликта с охраной клуба нетрезвый гражданин вышел на улицу и произвел серию выстрелов из травматического пистолета в воздух, после чего вся компания села в автомобиль и попыталась скрыться с места происшествия, однако была задержана сотрудниками Росгвардии», — рассказали в ведомстве.

