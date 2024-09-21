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Происшествия В центре Петербурга дорогу в ночной клуб прокладывали стрельбой

В центре Петербурга дорогу в ночной клуб прокладывали стрельбой

1 926
2 комментария

Попытка культурно отдохнуть в центре Петербурга провалилась на пороге ночного клуба. На фейсконтроль ответили выстрелами.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сотрудники вневедомственной охраны летели на Литейный проспект незадолго до трёх часов ночи 21 сентября, получив информацию о стрельбе. На месте выяснилось, что поводом стал отказ пропустить в клуб компанию, один из членов которой рисковал вовсе потерять человеческий облик после ещё хотя бы одного коктейля.

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«В ходе конфликта с охраной клуба нетрезвый гражданин вышел на улицу и произвел серию выстрелов из травматического пистолета в воздух, после чего вся компания села в автомобиль и попыталась скрыться с места происшествия, однако была задержана сотрудниками Росгвардии», — рассказали в ведомстве.

По данным «Фонтанки», в отдел полиции после дебоша на Литейном проспекте, 53, для разбирательства доставили 20-летнего петербуржца, его ровесника из Нижневартовска, а также двоих уроженцев Дагестана 25 и 30 лет.

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Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
36 минут
"уроженцев Дагестана" - Дагестан сила(ТМ)!
Ипсилон Ц
47 минут
на входах в клубы и школы надо установить видеокамеры системы Безопасный Город чтобы заранее знать как выгл
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