Семилетний пешеход попал под колёса кроссовера на Димитрова

Ребёнка школьного возраста увезли в больницу после аварии во дворах Фрунзенского района Петербурга.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 сентября, накануне около шести часов вечера столкновения с семилетним пешеходом на улице Димитрова, 3/2, не удалось избежать водителю Belgee X50.



По информации «Фонтанки», кроссовером управляла 31-летняя петербурженка. Авария произошла у её дома.



Мальчика увезли в больницу с подозрением на перелом ноги. По данным ведомства, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

