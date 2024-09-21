    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    765мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.58eur103.38

    Семилетний пешеход попал под колёса кроссовера на Димитрова

    969
    обсудить

    Ребёнка школьного возраста увезли в больницу после аварии во дворах Фрунзенского района Петербурга.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 сентября, накануне около шести часов вечера столкновения с семилетним пешеходом на улице Димитрова, 3/2, не удалось избежать водителю Belgee X50.

    По информации «Фонтанки», кроссовером управляла 31-летняя петербурженка. Авария произошла у её дома.

    Мальчика увезли в больницу с подозрением на перелом ноги. По данным ведомства, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close