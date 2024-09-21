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    Трёхлетний ребёнок попал в реанимацию, проглотив развивающую игрушку в Петергофе

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    Трёхлетнего жителя Петродворцового района Петербурга госпитализировали после развивающих игр дома. Мальчик в тяжёлом состоянии.

    Ребёнок поступил в детскую больницу № 1 накануне около шести часов вечера, стало известно «Фонтанке» 21 сентября. Пациента, у которого диагностировали последствия механической асфиксии и воспаление бронхов, поместили в реанимацию.

    По предварительным данным, скорую в квартиру в Петергофе вызвала мать после того, как мальчик проглотил силиконовый мячик, который использовали для развития моторики.

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