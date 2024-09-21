Нетипичный пешеход погиб, попав под колёса тягача под Тихвином. У водителя 56 штрафов

Собиратель штрафов из Новгородской области попал в смертельное ДТП в Тихвинском районе Ленобласти. На пути его тягача сидел пешеход.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 сентября, авария случилась на 156-м километре трассы Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь накануне около двух часов ночи. 42-летний водитель Freightliner CL не заметил, что на дороге сидит человек.

Травмы, которые получил пешеход, оказались несовместимы с жизнью. Он умер на месте. По предварительным данным, погибший — ровесник водителя из посёлка Берёзовик.