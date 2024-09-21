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    Нетипичный пешеход погиб, попав под колёса тягача под Тихвином. У водителя 56 штрафов

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    Собиратель штрафов из Новгородской области попал в смертельное ДТП в Тихвинском районе Ленобласти. На пути его тягача сидел пешеход.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 сентября, авария случилась на 156-м километре трассы Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь накануне около двух часов ночи. 42-летний водитель Freightliner CL не заметил, что на дороге сидит человек.

    Травмы, которые получил пешеход, оказались несовместимы с жизнью. Он умер на месте. По предварительным данным, погибший — ровесник водителя из посёлка Берёзовик.

    Сам водитель из Новгородской области. Полиции он успел примелькаться — в этом году мужчину 56 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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