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    Самокатчицу с разбитой головой увезли после ДТП на юго-востоке Петербурга. Её сбил грузовик

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    Тяжёлыми травмами обернулась попытка проехать по пешеходному переходу для пользовательницы СИМ в Невском районе Петербурга. Её не пропустил грузовик.

    Об аварии 21 сентября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, женщина на электросамокате выехала на нерегулируемый переход у дома № 25 на Ивановской улице немногим позже половины десятого вечера. Добраться до тротуара ей не дала Scania под управлением 54-летнего водителя.

    Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой в тяжёлом состоянии. Её личность устанавливается. В полиции уточнили. что на вид пользовательнице кикшеринга около 30 лет.

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