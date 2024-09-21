Самокатчицу с разбитой головой увезли после ДТП на юго-востоке Петербурга. Её сбил грузовик

Тяжёлыми травмами обернулась попытка проехать по пешеходному переходу для пользовательницы СИМ в Невском районе Петербурга. Её не пропустил грузовик.



Об аварии 21 сентября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, женщина на электросамокате выехала на нерегулируемый переход у дома № 25 на Ивановской улице немногим позже половины десятого вечера. Добраться до тротуара ей не дала Scania под управлением 54-летнего водителя.



Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой в тяжёлом состоянии. Её личность устанавливается. В полиции уточнили. что на вид пользовательнице кикшеринга около 30 лет.

