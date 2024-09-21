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Туризм «Радиационно опасный объект». Водолазы МЧС обследуют подлодку, затопленную в Карском море в 1982 году

«Радиационно опасный объект». Водолазы МЧС обследуют подлодку, затопленную в Карском море в 1982 году

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2 комментария

Водолазы МЧС России в сентябре обследуют атомную подводную лодку К-27, которая является наиболее радиационно опасным затопленным объектом в российской Арктике. Об этом 22 сентября сообщается в телеграм-канале министерства.

«Уже 32 года судно лежит на 31-метровой глубине залива Степового», — сказано в сообщении. Специалистам предстоят работы в условиях низких температур воздуха и воды.

Когда подлодка К-27 находилась в Баренцевом море, 24 мая 1968 года на ней произошла радиационная авария. Экипаж был переоблучен и перенес острую лучевую болезнь. 9 матросов погибли. Остальные проходили лечение в медицинских учреждениях Ленинграда, Москвы и Североморска. 1 февраля 1979 года лодка была исключена из состава ВМФ, однако затопили ее только в 1982 году в Карском море.

В МЧС сообщили, что за 5 лет специалисты подняли со дна акваторий почти 126 тысяч взрывоопасных предметов, из них более 70 тысяч — находились в Балтийском море. Минувшим летом работы проводились в Ладожском озере на затонувшей барже времен Великой Отечественной войны и на барже в Балтийском море, с которой подняли более 20 тыс. взрывоопасных предметов, общий вес которых превысил 47 тонн. Также в Калининградской области извлекли останки военного корабля, затонувшего во время войны у берегов Пионерского курорта.

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Комментарии
2
Комментатор-100
14 минут
42 года, горе-счетоводы.
Ипсилон Ц
1 час
круто нужны глубоководные роботы и корабли чтобы по полной веселиться с поисками испанского золота тоже не только всякую лажу по карманам тырить
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