«Радиационно опасный объект». Водолазы МЧС обследуют подлодку, затопленную в Карском море в 1982 году

Когда подлодка К-27 находилась в Баренцевом море, 24 мая 1968 года на ней произошла радиационная авария. Экипаж был переоблучен и перенес острую лучевую болезнь. 9 матросов погибли. Остальные проходили лечение в медицинских учреждениях Ленинграда, Москвы и Североморска. 1 февраля 1979 года лодка была исключена из состава ВМФ, однако затопили ее только в 1982 году в Карском море.

В МЧС сообщили, что за 5 лет специалисты подняли со дна акваторий почти 126 тысяч взрывоопасных предметов, из них более 70 тысяч — находились в Балтийском море. Минувшим летом работы проводились в Ладожском озере на затонувшей барже времен Великой Отечественной войны и на барже в Балтийском море, с которой подняли более 20 тыс. взрывоопасных предметов, общий вес которых превысил 47 тонн. Также в Калининградской области извлекли останки военного корабля, затонувшего во время войны у берегов Пионерского курорта.

