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    Полиция ищет самокатчика, сбившего подростка в Парголово. Пострадавшего увезли в больницу с переломом

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    Полиция выясняет, кто отправил на больничную койку школьника из Выборгского района Петербурга. Мальчик рассказывает о мобильном пешеходе. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 сентября.

    Бригада скорой забрала 13-летнего подростка из высотки на улице Михаила Дудина накануне поздним вечером. В больнице диагностировали перелом грудины и услышали, что причиной травм стал самокатчик, сбивший школьника у дома около четырёх часов дня.

    Управлял им, со слов пострадавшего, юный незнакомец.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полицейские проводят проверку по факту случившегося. Личность самокатчика устанавливают.

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