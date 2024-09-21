Полиция ищет самокатчика, сбившего подростка в Парголово. Пострадавшего увезли в больницу с переломом

Полиция выясняет, кто отправил на больничную койку школьника из Выборгского района Петербурга. Мальчик рассказывает о мобильном пешеходе. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 сентября.



Бригада скорой забрала 13-летнего подростка из высотки на улице Михаила Дудина накануне поздним вечером. В больнице диагностировали перелом грудины и услышали, что причиной травм стал самокатчик, сбивший школьника у дома около четырёх часов дня.

Управлял им, со слов пострадавшего, юный незнакомец.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полицейские проводят проверку по факту случившегося. Личность самокатчика устанавливают.