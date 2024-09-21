В Тверской области на трассе М-9 «Балтия» перекрыли движение после ночной атаки БПЛА

На федеральной трассе М-9 «Балтия» в Тверской области временно перекрыто движение. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает управление автомобильных дорог «Россия».

Трасса начинается от МКАДа и проходит по территории Подмосковья, Тверской и Псковской областей до границы с Латвией.

Нет движения на участке с 322 км до 420 км, пишет tvernews. Он тянется от населенного пункта Кунья до Нелидово. Ограничение действует с 6:40 утра и до «особого распоряжения».

