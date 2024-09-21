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Общество В Тверской области на трассе М-9 «Балтия» перекрыли движение после ночной атаки БПЛА

В Тверской области на трассе М-9 «Балтия» перекрыли движение после ночной атаки БПЛА

3 857
9 комментариев

На федеральной трассе М-9 «Балтия» в Тверской области временно перекрыто движение. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает управление автомобильных дорог «Россия».

Трасса начинается от МКАДа и проходит по территории Подмосковья, Тверской и Псковской областей до границы с Латвией.

Нет движения на участке с 322 км до 420 км, пишет tvernews. Он тянется от населенного пункта Кунья до Нелидово. Ограничение действует с 6:40 утра и до «особого распоряжения».

Ночью губернатор Игорь Руденя рассказал, что на юго-западе Тверской области были сбиты беспилотники.

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Тверская область БПЛА
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Комментарии
9
sysh
1 час
А смысл. Судя по видео,там фигня.В ларек с фейрверками прилетели "обломки".
Znatok78
56 минут
В Тверской области дороги перекрывают из-за атаки беспилотников, а в Петербурге - из-за атаки нескольких бессовестных...из-за решений которых, кстати, прилетают, в том числе, и беспилотники. Вот такая селяви.
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