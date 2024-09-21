Женщину увезли в больницу после пожара в девятиэтажке на Загребском бульваре

Двенадцать пожарных съехались к девятиэтажке во Фрунзенском районе Петербурга, где вспыхнула кухня утром 21 сентября. Несмотря на сравнительно небольшую площадь возгорания, без пострадавших не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Загребском бульваре, 17/3, поступил на пульт дежурного незадолго до восьми часов утра. Помощь требовалась в однокомнатной квартире на кухне площадью в шесть квадратных метров.

Силами трёх расчётов пожар потушили менее чем через полчаса. Огонь уничтожил один квадратный метр обстановки. Хозяйке потребовалась помощь медиков. В ведомстве уточнили, что пострадавшую женщину госпитализировали.