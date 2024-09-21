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Образ жизни Пора сажать чеснок и лук. Когда и что нужно делать — советы агронома

Пора сажать чеснок и лук. Когда и что нужно делать — советы агронома

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Пора сажать чеснок и лук

Дачникам в сентябре пора готовить гряды под посадку озимого лука и чеснока. О том, как это правильно сделать, рассказала агроном Елена Шадрина.

Как приготовить участок к посадке лука и чеснока?

— Важно выбрать не подтопляемый весной участок. Желательно соблюдать севооборот: на одной и той же грядке лук и чеснок можно выращивать раз в три года. У нас такой возможности нет, и мы после уборки урожая в начале августа сразу посеяли сидераты. Самые доступные семена горчицы. Но сейчас их сеять уже поздно, поэтому под перекопку вносим удобрения, в состав которых входят фосфор и калий, органику (перегной), — объясняет эксперт.

По ее словам, фосфорно-калийная подкормка положительно влияет на зимостойкость, развитие хорошей корневой системы, вызревание луковиц и их лежкость при хранении.

— Чеснок и лук не любят кислую почву, поэтому для раскисления можно добавить под перекопку доломитовую или известняковую муку, из расчета 200 грамм на метр квадратный, — добавляет Шадрина.

Как сажать лук и чеснок?

Чеснок и лук необходимо высаживать в одно время. Агроном рекомендует у чеснока выбирать самые крупные зубчики из головки. Для оздоровления посадочного материала высевайте бульбочки. На следующий год они вырастут в однозубки, а еще через год — дадут полноценную головку.

— В почве чеснок укореняется быстрей, так как зачатки корешков у него уже имеются. А вот у лука их еще нет, поэтому ему нужно больше времени. Для посадки лука под зиму выбираем самую мелкую фракцию (овсюжок). Если вы отдали предпочтение более крупной фракции, то лук весной может уйти в стрелку и будет плохо храниться, — продолжает Шадрина.

Большую роль в укоренении играет влага. Если осень сухая, то, рекомендует агроном, следует 2–3 раза полить грядки. Если осень дождливая, то естественной влаги будет вполне достаточно.

— Морозы не страшны озимым сортам луковичных культур, если они хорошо укоренились. Этот процесс можно и нужно контролировать. Через некоторое время после посадки выкопайте пару луковиц и ориентируйтесь на отросшие корешки. Если недостаточно пошли в рост, полейте снова, — рассказывает агроном.

На зиму гряды с подзимними посадками можно замульчировать скошенной травой или опилками. Но делать это нужно, отмечает Шадрина, только после понижения температуры воздуха, по первому устойчивому холоду. Если закрыть посадки раньше, то это может спровоцировать рост, и растения пустят зеленые стрелки.

Шадрина говорит, что точной даты высадки этих луковичных культур нет. Только необходимо проследить прогноз погоды на две-три недели вперед, чтобы узнать, когда ночная температура воздуха начнет опускаться до минусовых отметок, и отсчитать 10–14 дней, чтобы высадить лук и чеснок. По словам агронома, данного периода будет достаточно, чтобы произошло укоренение луковиц.

— Какие плюсы посадки озимых культур? Во-первых, осенние посадки освобождают время весной, когда у огородников каждая минута на счету. Во-вторых, озимый лук рано всходит, поэтому луковая муха ему не страшна. В-третьих, урожайность выше, — добавляет она.

Сорта озимого чеснока: «московский»; «комсомолец». Озимого лука: «штутгартер ризен», «радар», «центурион», «геркулес», «стурон».

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