Вы гений, если ответите хотя бы на 8 вопросов из 10: рискнете проверить свои знания?

Один любознательный ребенок в день задает в среднем 288 вопросов. Чтобы узнать это, ученые проводили целое исследование. Мы отдельной лабораторией для таких изысканий не располагаем, зато у нас есть 10 заданий из самых разных сфер, которые помогут выяснить, сможете ли вы ответить на любой спонтанный и неожиданный вопрос. Ну что, гении здесь?
Какого цвета кровь у осьминога?
- Красного
- Голубого
- Черного
- У осьминога нет крови
Какой металл считается самым прочным в мире?
- Титан
- Тантал
- Иридий
- Вольфрам
Почему цапли стоят на одной ноге?
- Чтобы не замерзнуть
- Опираясь на две лапы, они падают
- Чтобы не шуметь
- Чтобы быстрее ловить добычу
Как назывался первый официальный гимн России?
- Рабочая Марсельеза
- Гром победы, раздавайся!
- Коль славен наш король в Сионе
- Молитва русских
Как переводится «камикадзе»?
- Бесстрашный
- Божественный ветер
- Беспощадный
- Орудие мести
Почему кровь на анализ берут из безымянного пальца?
- Это самое безопасное место
- Там лучше всего кровоток
- Потому что он используется меньше остальных
- Так удобнее врачам
Как называется самая большая волна?
- Мертвая зыбь
- Девятый вал
- Цунами
- Тайфун
На какой высоте дыхание человека становится невозможным?
- 5 км
- 9 км
- 11 км
- 15 км
Зачем в крекерах делают дырки?
- Чтобы они были плоскими
- Чтобы они были хрустящими
- Чтобы они хорошо пропекались
- Для красоты
Все мы знаем выражение «типун тебе на язык». Но что такое типун?
- Опасная болезнь ротовой полости, была распространена в древние времена
- Бородавка, вызванная вирусом папилломы человека
- Один из симптомов десквамативного глоссита наряду с красными язвочками
- Болезненный хрящеватый нарост
Илья Ненко