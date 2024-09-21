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Образ жизни Вы гений, если ответите хотя бы на 8 вопросов из 10: рискнете проверить свои знания?

Вы гений, если ответите хотя бы на 8 вопросов из 10: рискнете проверить свои знания?

А если не справитесь, откроете для себя много нового

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Не знать всего на свете не стыдно — стыдно не пробовать открывать новое

Один любознательный ребенок в день задает в среднем 288 вопросов. Чтобы узнать это, ученые проводили целое исследование. Мы отдельной лабораторией для таких изысканий не располагаем, зато у нас есть 10 заданий из самых разных сфер, которые помогут выяснить, сможете ли вы ответить на любой спонтанный и неожиданный вопрос. Ну что, гении здесь?

ТЕСТПройден 658 раз
1 / 10
Какого цвета кровь у осьминога?
  • Красного
  • Голубого
  • Черного
  • У осьминога нет крови
2 / 10
Какой металл считается самым прочным в мире?
  • Титан
  • Тантал
  • Иридий
  • Вольфрам
3 / 10
Почему цапли стоят на одной ноге?
  • Чтобы не замерзнуть
  • Опираясь на две лапы, они падают
  • Чтобы не шуметь
  • Чтобы быстрее ловить добычу
4 / 10
Как назывался первый официальный гимн России?
  • Рабочая Марсельеза
  • Гром победы, раздавайся!
  • Коль славен наш король в Сионе
  • Молитва русских
5 / 10
Как переводится «камикадзе»?
  • Бесстрашный
  • Божественный ветер
  • Беспощадный
  • Орудие мести
6 / 10
Почему кровь на анализ берут из безымянного пальца?
  • Это самое безопасное место
  • Там лучше всего кровоток
  • Потому что он используется меньше остальных
  • Так удобнее врачам
7 / 10
Как называется самая большая волна?
  • Мертвая зыбь
  • Девятый вал
  • Цунами
  • Тайфун
8 / 10
На какой высоте дыхание человека становится невозможным?
  • 5 км
  • 9 км
  • 11 км
  • 15 км
9 / 10
Зачем в крекерах делают дырки?
  • Чтобы они были плоскими
  • Чтобы они были хрустящими
  • Чтобы они хорошо пропекались
  • Для красоты
10 / 10
Все мы знаем выражение «типун тебе на язык». Но что такое типун?
  • Опасная болезнь ротовой полости, была распространена в древние времена
  • Бородавка, вызванная вирусом папилломы человека
  • Один из симптомов десквамативного глоссита наряду с красными язвочками
  • Болезненный хрящеватый нарост

Илья Ненко

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