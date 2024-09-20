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    В Пушкине построили новый детский сад на 110 детей

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    Фото: Предоставлено ГК «КВС»
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    На улице Саперной в Пушкине построили новый детский сад, Госстройнадзор Санкт‑Петербурга выдал разрешение на его ввод в эксплуатацию. Как сообщают в ГК «КВС», садик сможет принять 110 воспитанников.

    Внутри корпуса нового садика есть игровые и спальные комнаты, залы для занятий танцами и спортом, помещения для развивающих занятий, пищеблок, столовая и многое другое.

    На территории садика, расположенного рядом с кварталом «Дубровский», разместили игровые площадки и экологичные веранды из натуральных материалов.

    Фото: Предоставлено ГК «КВС»

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