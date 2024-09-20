В Пушкине построили новый детский сад на 110 детей

На улице Саперной в Пушкине построили новый детский сад, Госстройнадзор Санкт‑Петербурга выдал разрешение на его ввод в эксплуатацию. Как сообщают в ГК «КВС», садик сможет принять 110 воспитанников.



Внутри корпуса нового садика есть игровые и спальные комнаты, залы для занятий танцами и спортом, помещения для развивающих занятий, пищеблок, столовая и многое другое.

