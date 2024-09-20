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    Медалистка Олимпиады в Париже снимется в кино в роли наемного убийцы

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    Корейская спортсменка Ким Е Джи впервые снимется в кино. Серебряная медалистка Летних Олимпийских игр в стрельбе будет играть наемного убийцу. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает The New York Times.

    Фото: Manish Swarup/AP/TASS
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    Южнокорейская спортсменка Ким Е Джи, набравшая популярность в соцсетях благодаря своим выступлениям на Олимпиаде в Париже, получила свою первую актерскую роль. Девушка сыграет наемного убийцу в мини-сериале под названием Crush. Ее напарницей по площадке станет индийская актриса Анушка Сен.

    В июле этого года 32-летняя спортсменка Ким Е Джи завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета среди женщин с 10 метров. Девушка также поставила мировой рекорд в стрельбе с 25 метров. Спокойное поведение спортсменки в сочетании со стрелковыми очками в металлической оправе и бейсболкой превратили ее в мировую интернет-сенсацию.

    «Ее нужно снять в боевике. Никакой актерской игры не требуется!» — отметил Илон Маск в соцсетях, когда видеоролики со стрельбой девушки получили большие охваты.

    Летние Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

    Фото: Manish Swarup/AP/TASS

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