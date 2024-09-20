С ноября банки не смогут брать комиссии за платежи через СБП в пользу государства

Штрафы, налоги или детские сады, кружки и секции можно будет оплачивать через Систему быстрых платежей (СБП) без комиссии. А в бесплатные переводы добавят также пополнение кошельков.



С 1 ноября в СБП начнут действовать новые тарифы для переводов граждан, сообщает 20 сентября Банк России. Так, банки больше не смогут брать комиссии за C2G-платежи — переводы в пользу государства, вроде налогов, штрафов и так далее. При этом и сами банки никаких комиссий регулятору за проведение таких платежей не платят.

Сейчас через СБП можно проводить некоторые начисления в бюджет, например, оплачивать штрафы за нарушения ПДД. В будущем планируется расширить этот сервис, отмечают в Центробанке. Можно будет платить через порталы «Госуслуг», в том числе муниципальные, и прямо на месте оказания таких услуг.

Помимо этого, с ноября лимит бесплатных переводов через СБП будет распространен на операции с электронными кошельками. В пределах 100 тысяч рублей в месяц можно будет не только переводить деньги другим людям, но и пополнять свои электронные кошельки.