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Финансы С ноября банки не смогут брать комиссии за платежи через СБП в пользу государства

С ноября банки не смогут брать комиссии за платежи через СБП в пользу государства

1 767
2 комментария

Штрафы, налоги или детские сады, кружки и секции можно будет оплачивать через Систему быстрых платежей (СБП) без комиссии. А в бесплатные переводы добавят также пополнение кошельков.

С 1 ноября в СБП начнут действовать новые тарифы для переводов граждан, сообщает 20 сентября Банк России. Так, банки больше не смогут брать комиссии за C2G-платежи — переводы в пользу государства, вроде налогов, штрафов и так далее. При этом и сами банки никаких комиссий регулятору за проведение таких платежей не платят.

Сейчас через СБП можно проводить некоторые начисления в бюджет, например, оплачивать штрафы за нарушения ПДД. В будущем планируется расширить этот сервис, отмечают в Центробанке. Можно будет платить через порталы «Госуслуг», в том числе муниципальные, и прямо на месте оказания таких услуг.

Помимо этого, с ноября лимит бесплатных переводов через СБП будет распространен на операции с электронными кошельками. В пределах 100 тысяч рублей в месяц можно будет не только переводить деньги другим людям, но и пополнять свои электронные кошельки.

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СБП Тарифы Комиссия
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Комментарии
2
265031380
31 минута
Вы определитесь СПБ или СБП?)))
Kot Piter
36 минут
и МСК. 😸
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