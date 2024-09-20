В Петербурге самокатчик выплатит пенсионерке около 1,4 млн рублей за наезд

Прокуратура Фрунзенского района добилась взыскания почти 1,4 млн рублей в пользу местной пенсионерки, пострадавшей от наезда пользователя кикшеринга. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 20 сентября.

Источник: Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга

Сам инцидент произошел 31 июля 2023 года. Женщина выходила из автобуса на Южном шоссе, когда в нее влетел самокатчик. Пенсионерка упала на поребрик и ударилась головой. К чести любителя кикшеринга, он не укатил с места ЧП, а бросился помогать пострадавшей.



После у пенсионерки диагностировали множественные переломы, травмы и раны на ногах. Более шести месяцев она находилась на больничном и не могла работать. За это в ее пользу прокурор потребовал взыскать с самокатчика компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей и утраченный заработок в размере 497 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил.