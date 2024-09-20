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Общество В Петербурге самокатчик выплатит пенсионерке около 1,4 млн рублей за наезд

В Петербурге самокатчик выплатит пенсионерке около 1,4 млн рублей за наезд

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19 комментариев

Прокуратура Фрунзенского района добилась взыскания почти 1,4 млн рублей в пользу местной пенсионерки, пострадавшей от наезда пользователя кикшеринга. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 20 сентября.

Сам инцидент произошел 31 июля 2023 года. Женщина выходила из автобуса на Южном шоссе, когда в нее влетел самокатчик. Пенсионерка упала на поребрик и ударилась головой. К чести любителя кикшеринга, он не укатил с места ЧП, а бросился помогать пострадавшей.

После у пенсионерки диагностировали множественные переломы, травмы и раны на ногах. Более шести месяцев она находилась на больничном и не могла работать. За это в ее пользу прокурор потребовал взыскать с самокатчика компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей и утраченный заработок в размере 497 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил.

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Комментарии
19
Torres
57 минут
ну вот нормальное решение. теперь нужно распиарить, чтобы из каждого утюга доносилось до всех неадекватов, школьников и их родителей. самый действенный способ борьбы с преступлением - неотвратимость наказания и понятные правила сосуществования.
267081996
47 минут
Платить эти деньги сразу после решения суда должно государство, а оно уже потом пусть их с ответчика взыскивает, ибо имеет репрессивный аппарат...
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