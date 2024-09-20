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Происшествия Карты, деньги, два ствола. Во Всеволожске подросток под угрозами купил оружие на деньги родителей

Карты, деньги, два ствола. Во Всеволожске подросток под угрозами купил оружие на деньги родителей

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4 комментария

Полиция Всеволожского района Ленобласти разбирается в истории 10-летнего подростка, которого якобы вынудили вынести из дома банковские карты родителей. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 сентября.

Накануне в 128 отдел полиции обратился житель Всеволожска. Он попросил привлечь к ответственности несовершеннолетнего, который, шантажируя и угрожая, заставил его сына оплатить с двух банковских карт товары на сумму 2 150 рублей.

Материал взяли в работу, сотрудники полиции опросили потерпевшего школьника. Он рассказал, что днем в четверг гулял у дома с друзьями. К нему подошел некий десятиклассник по имени Даня и спросил, есть ли у него деньги. Затем старший подросток заставил младшего идти домой и взять карты родителей, в противном случае пообещал отобрать вещи и избить. 10-летний мальчик подчинился. С картами подростки посетили два магазина. В одном купили сладости для 10-классника, в другом — два пистолета и пульки.

Реален ли Даня, выясняет инспектор ПДН. Старшеклассник пока не найден и не опрошен.

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Комментарии
4
Shaloon_70
2 часа
Ага, сразу верю ;-) Десятиклассник угрозами заставил десятилетку купить себе конфет и два игрушечных пистолета, очень правдоподобно звучит.
Zet
2 часа
а зачем он из дома обратно с картами к грабителю вышел?
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