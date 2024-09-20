Карты, деньги, два ствола. Во Всеволожске подросток под угрозами купил оружие на деньги родителей

Накануне в 128 отдел полиции обратился житель Всеволожска. Он попросил привлечь к ответственности несовершеннолетнего, который, шантажируя и угрожая, заставил его сына оплатить с двух банковских карт товары на сумму 2 150 рублей.

Материал взяли в работу, сотрудники полиции опросили потерпевшего школьника. Он рассказал, что днем в четверг гулял у дома с друзьями. К нему подошел некий десятиклассник по имени Даня и спросил, есть ли у него деньги. Затем старший подросток заставил младшего идти домой и взять карты родителей, в противном случае пообещал отобрать вещи и избить. 10-летний мальчик подчинился. С картами подростки посетили два магазина. В одном купили сладости для 10-классника, в другом — два пистолета и пульки.

